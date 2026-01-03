HABER

Termometreler eksi 21’i gösterdi, Hafik Gölü tamamen dondu

Termometrelerin eksi 21 dereceyiz gösterdiği Sivas’ta bulunan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak belirlenen Hafik Gölü tamamen dondu.Sivas’ta 2 gün boyunca yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Sivas’ta 2 gün boyunca yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Kentin genelinde etkili olan soğuk hava sonrası birçok göl dondu. Termometrelerin sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, tamamen dondu. Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak belirlenen ve zengin kuş çeşitliliği ile bilinen gölde kartpostallık manzaralar oluştu. Kent merkezine 41, Hafik ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Hafik Gölü, dron ile havadan görüntülendi.
"Çok güzel bir görsel var"
İlçede yaşayan Osman Özbek, "Şu anda Hafik Gölü’ndeyiz. Burası 1’inci derece sit alanı. Sivas soğuğu ile meşhur. Bu soğuklarda da gölümüz tamamen dondu. Çok güzel bir görsel oluştu. Hava sıcaklığı burada eksi 21 derece. Dışarısı buz gibi. Burada ördekler, balıklar, turnalar bulunuyordu. Burası göçmen kuşların göç yolu. Şu anda gölde 25-30 santimetre buz kalınlığı var. Çok güzel bir görsel var" dedi.

