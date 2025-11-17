HABER

Terör örgütü PKK'dan yeni adım! Zap'tan çekildiklerini duyurdu

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kritik adımlar bir bir atılmaya devam ederken, terör örgütü PKK'dan yeni bir hamle geldi. Terör örgütü, 16 Kasım'dan itibaren Zap bölgesindeki çatışma riski taşıyan unsurlarını farklı alanlara çektiğini duyurdu. Açıklamada, bu adımın "Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barış ile demokratikleşmesine katkı sağlayacağı" ifade edildi.

Devrim Karadağ

'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili çalışmalar kararlılıkla devam ederken terör örgütü PKK, 16 Kasım'dan itibaren Zap alanında çatışma riski oluşturan teröristlerin farklı sahalara çekildiği duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ: "BU YENİ ADIMIMIZIN..."

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışı ile demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız" denildi.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMİŞLERDİ

Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı'nın eteklerinde örgüt mensupları tarafından yapılan açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yönlendirmesiyle mayıs ayındaki kongrede alınan kararlar doğrultusunda Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak'ın kuzeyine çekildiği duyurulmuştu.

11 TEMMUZ'DA SİLAH YAKMIŞLARDI

'Terörsüz Türkiye' yolunda ilk tarihi adım 11 Temmuz 2025 günü Kuzey Irak'ta yaşanmıştı.

1978 yılında kurulan terör örgütü PKK, tarihinde ilk kez o gün silah bırakmıştı.

Süleymaniye-Dukan yolu üzerinde, Kani Han Köyü'nün arkasında yüksek dağ vadisindeki Jasana Mağarası'na gelen PKK'lı grup, daha sonra bu silahlarını teslim etmişti.

Silahlar burada kayıt altına alınıp ardından da kazanlarda yakılarak imha edilmişti.

