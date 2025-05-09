Terör örgütü PKK'nın 'Kongre' açıklamasına MHP'den ilk tepki! Adan: "Kan ve kin devri kapanmıştır"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığı duyuruldu.

"TARİHİ ÖNEME SAHİP BİR KARAR ALINDI"

Açıklamada, "Tarihi öneme sahip bir karar alındı" ifadesine yer verilirken; alınan karar, bilgi ve belgelerin yakın zamanda paylaşılacağı belirtildi.

MHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

PKK'nın açıklamasından sonra MHP'den ilk değerlendirme geldi. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"KAN VE KİN DEVRİ KAPANMIŞTIR"

Adan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun"