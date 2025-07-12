Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

Terör örgütü PKK'nın dün Irak'ın Süleymaniye kentinde bir törenle silahlarını bırakması hem bölgede hem de dünyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bölgedeki Casana Dağı'nda düzenlenen silah bırakma törenine yüzlerce gazeteci de katıldı. PKK'nın bu hamlesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

AFP: "KİLİT ADIM"

AFP, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını "PKK militanları Irak Kürdistanı'ndaki önemli törende silahları imha etti" başlığıyla dünyaya duyurdu.

AFP'nin haberinde şu ifadelere yer verildi:

"PKK’nın silahsızlanma sürecinin başlaması, Ekim ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla başlayan ve aylardır dolaylı olarak sürdürülen müzakerelerin kilit adımı olarak görülüyor"

CNN: "KÜÇÜK AMA ÇOK BÜYÜK BİR JEST"

CNN International ise silah bırakmayı "Kürt PKK militanları, on yıllardır süren Türkiye ihtilafını sona erdirmek için tarihi bir adım atarak silahlarını yaktı" başlığıyla haberleştirdi.

Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Cuma günü Kuzey Irak'ta düzenlenen törende, bir avuç PKK militanı silahlarını bıraktı. Bu, yaklaşık 50 yıldır süren ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan Türk devletiyle çatışmanın sonunun başlangıcını simgeleyen küçük ama çok büyük sembolik bir jestti.

SKY NEWS: "ÖNEMLİ BİR ADIM"

SKY News ise PKK'nın silah bırakmasını şu ifadelerle duyurdu:

"Kuzey Irak'ta düzenlenen sembolik tören, Eylül ayına kadar tamamlanması beklenen PKK'nın silah bırakması sürecinde önemli bir adım oldu"

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise silah bırakmayı, "PKK, Türkiye'deki çatışmayı sona erdirme yolunda büyük bir adım atarak silahlarını kazanda yaktı" ifadeleriyle duyurdu.

Katar merkezli Al Jazeera ise haberi, "PKK'lılar silahsızlanmanın başlangıcını işaret etmek için silahlarını ateşe attı" sözleriyle duyurdu.

Al Jazeera, PKK'lıların topluma entegrasyonunun başlayacağını ifade ettiği haberinin devamında, "PKK'lıların Kuzey Irak'ta bir araya gelerek sembolik olarak silahlarını ateşe atmaları, örgütün silahsızlanması ve Türkiye siyasetine entegrasyonunun başlangıcı oldu" ifadelerinde bulundu.

WASHİNGTON POST: "PKK SEMBOLİK BİR SEREMONİYLE SİLAH BIRAKTI"

Washington Post gazetesi ise, "PKK sembolik bir seremoniyle silah bıraktı. Demokratik adımlar atılması sürecin devamını sağlayacak" görüşlerine yer verdi.