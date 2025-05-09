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Terör örgütü PKK 'Tarihi bir karar alındı' demişti! Bakan Fidan: "Bir müddet daha bekleyeceğiz"

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta kongrenin toplandığını ifade ederek tarihi bir karar alındığını açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili "Anlaşılan örgütün tarihi çağrıya cevabını duymak için bir müddet daha bekleme durumunda olacağız" dedi.

Terör örgütü PKK 'Tarihi bir karar alındı' demişti! Bakan Fidan: "Bir müddet daha bekleyeceğiz"
Recep Demircan

Terör örgütü PKK, kongrenin toplandığını duyurmuştu. Kongrenin teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs'ta toplandığını duyuran terör örgütü "Tarihi öneme sahip bir karar alındı" açıklamasını yapmıştı. Terör örgütü, alınan karar, bilgi ve belgelerin yakın zamanda paylaşılacağını bildirdi.

"BİR MÜDDET DAHA BEKLEME DURUMUNDAYIZ"

Konuyla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Fidan, terör örgütü PKK'nın kongre açıklamasıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Bugün haberlere bunların ilan edileceği bilgisi geçildi. Ama anlaşılan örgütün tarihi çağrıya cevabını duymak için bir müddet daha bekleme durumunda olacağız. Türkiye terörün zeminini çoktan ortadan kaldırmış durumda. Buradan olumlu bir cevap çıkması bizim için fevkalade bir sonuç olur"

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pkk Hakan Fidan dışişleri bakanı
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