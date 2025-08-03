Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e saldırısında 7 kişi yaralandı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, dün saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.

TERÖRİSTLER SİVİL YERLEŞİM ALANLARINI ROKETLERLE HEDEF ALDI

Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Suriye Ordu birliklerinin, sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır