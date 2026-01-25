HABER

Terör örgütü SDG ateşkesi yine ihlal etti: 2 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü SDG yeni ateşkesi de ihlal etti. Suriye Devlet Televizyonu, açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İlk etapta ilan edilen 4 günlük ateşkes sürecinde onlarca sivili ve askeri öldüren SDG'nin 15 günlük ikinci ateşkes sürecinde de sivillere ateş açtığı belirtildi.

Mustafa Fidan

Suriye'de yönetim ile terör örgütü SDG arasında ilan edilen 4 günlük ateşkes süreci 15 gün daha uzatılmıştı. Ateşkesin uzatılma sebebi, Suriye'de bulunan DEAŞ'lı mahkumların Irak'a sevkiyatının güvenli şekilde yapılması olarak açıklandı.

Terör örgütü SDG ateşkesi yine ihlal etti: 2 kişi hayatını kaybetti 1

SDG ATEŞKESİ İHLAL ETTİ: 2 VATANDAŞ ÖLDÜ

Yeni ateşkes sürecinin ilk gününde SDG'nin açtığı ateş sonucunda 2 sivil vatandaşın öldüğü bildirildi.

Terör örgütü SDG ateşkesi yine ihlal etti: 2 kişi hayatını kaybetti 2

ORDU İKİ YENİ İNSANİ KORİDOR AÇTI

Belirli bölgeleri terör örgütü PKK/YPG ve SDG birliklerinin işgali altında olan Rakka, Haseke ve Halep'te, yeni operasyonlar öncesi insani koridor oluşturuldu. Ordu yardım ve güvenli geçiş için iki insanı koridor açtı.

DEYRİZOR'DAN İLK PETROL SEVKİYATI BAŞLADI

DEAŞ'lı mahkumların Irak'a tahliyesine destek olmak amacıyla 15 gün daha uzatılan ateşkes resmen yürürlüğe girdi. Diğer yandan Terör örgütünden temizlenen Deyrizor'dan ilk petrol sevkiyatı başladı.

