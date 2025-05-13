Terör örgütünün 'Lozan' ifadeleri tartışma yaratmıştı! AK Partili Miroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: "Korkuyorlar"

Terör örgütü kendini feshedip silah bırakacağını duyururken Lozan Antlaşması'nı hedef alınca tartışmalar alevlendi. Tartışmalara AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu da dahil oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN TARTIŞILAN 'LOZAN' ÇIKIŞI

Terör örgütünün bildirisinde "Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası'ndan alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı" ifadeleri yer alıyordu.

Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"PKK söz konusu olduğunda alacakaranlık yıllarını karınca misali uyuyarak geçirenler!

kış uykusuna yatanlar!

şiddete ve teröre geçmişte toleransla yaklaşanlar!

Öcalan’a “seninkiler savaşmasını bilmiyor, bu şiddette bir savaşla devlet sizi ciddiye almaz!” Diye tavsiyede bulunanlar!

Öcalan PKK’ya yirmi beş yıl önce Türkiye’yi terket talimatı verdiğinde, 2010 yılına kadar kontrol altında tuttukları İmralı adasına gidip, 'hepsi gitmesin, beşyüzü kalsın' diyenler!

Talimata uyup gidenlere pusu kurarak imha edenler ve toplu mezarlara gömenler!

Binlerce Kürt gencinin gömüldüğü hendekleri, 'şiddet Kürt gençlerini özgürleştiriyor, demokratik özerklik hendeklerde ilan ediliyor' diyerek kutsayanlar!

Kürt aydınlarının masa başında değil, kanları canları bahasına kaleme aldıkları binlerce sayfalık kitapları dahi bugüne kadar görmezlikten gelenler!

PKK’yı eleştirmeyi göze alan Kürt aydınlarından, korkça ve sefilce selamı sabahı kesenler!

PKK’yı doğuran sebeplere Diyarbakır Cezaevi dahil, gözlerini kapayanlar!

bu sabahtan itibaren birer PKK uzmanı oldular, oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi PKK silahlı dönemi kapattı diye ağlaşıp duruyorlar!

Fesih ve silahları bırakma karar ve açıklamasını itibarsızlaştırmaya çalışıyor, PKK’ya ve Öcalan’a ateş püskürüyorlar!

Lozan delinecek diye feveran ediyorlar!

Lozan’la beraber kimi sınıf ve zümrelerin elde ettiği kazanımların tarihe karışacak olmasından korkuyorlar!

Şapka düştü kel göründü!

Tarihin kaydettiği en karanlık dönem, binlerce masum insanın hayatına, canına mal olmuş bir iç çatışmanın sonlanmasına sevinememeleri, Kürtler’in elli yıldır belki de ilk kez kendileri için yola çıkmaya hazırlık yapıyor olmalarındandır!

Kan dökmeden, kendi halkına kurşun sıkmadan, asker- polis korucu öldürmeden!

İşte buna sevinebilmeleri çok zor, biliyoruz ve anlıyoruz!

Hükmettikleri bir tarih avuçlarının içinden kayıp gidiyor!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır