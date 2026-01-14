HABER

Terör örgütünün Suriye'de tehlikeli oyunu! Tek şartları var

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'ye operasyonları sonrasında SDG'den yeni hamle geldi. İstihbarat kaynakları devlet tarafından aranan suçluların terör örgütü saflarına katıldığını tespit etti. Bu kişilerin, SDG bölgelerinde kalmaları karşılığında örgüte katıldığı ifade edildi.

Suriye istihbaratı, terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye devleti tarafından aranan suçluları saflarına kattığını iddia etti.

SDG'NİN TEHLİKELİ OYUNU

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir istihbarat kaynağı, terör örgütü PKK ile bağlantılı SDG’nin aranan ve kontrolündeki bölgelere kaçan kişileri bünyesine aldığını söyledi. Aynı kaynak, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda eski rejim unsurunun örgüt bünyesinde savaşçı olarak yer aldığını öne sürdü.

TEK ŞARTLARI VAR

Bu kişilerin, SDG bölgelerinde kalmaları karşılığında örgüte katıldığı ifade edildi.

Halep kent merkezine yönelik saldırıların terör örgütü PKK mensuplarınca, YPG/SDG işbirliği içinde İran yapımı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

İSTİHBARAT ORTAYA ÇIKARDI

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bazı "terör eylemlerinin" askeri istihbarat birimlerince engellendiği aktarıldı.

İstihbarat kaynağı, PKK mensuplarının bu kişileri kullanarak sivillerin toplandığı alanlar ile Suriye ordusu ve güvenlik güçlerini hedef almak amacıyla patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiğini belirtti.Kaynak: AA

