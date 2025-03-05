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  4. Teröristbaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere yeni mesaj! "Barışı sahiplenin ve anlatın"

Teröristbaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere yeni mesaj! "Barışı sahiplenin ve anlatın"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.03.2025 21:46
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından DEM Parti, yoğun bir toplantı sürecine girdi. DEM Parti eş genel başkanlarının başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda terörist başı Abdullah Öcalan'ın milletvekillerine gönderdiği mesaj aktarıldı. İşte detaylar...

Teröristbaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere yeni mesaj! "Barışı sahiplenin ve anlatın"

Terörsüz Türkiye süreci sürüyor. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti aracılığıyla örgüte seslendi ve silah bırakma çağrısında bulundu. PKK, söz konusu çağrıya uyacağını duyurdu.

DEM PARTİ'DE TOPLANTI TRAFİĞİ

İmralı'dan gelen tarihi silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti'de yoğun bir toplantı trafiği yaşandı. Önce Parti Meclisi ve il eş başkanları, ardından MYK, son olarak da belediye eş başkanları ve milletvekilleri ile toplantılar yapıldı.

EŞ BAŞKANLARDAN HASSASİYET UYARISI

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı detaylara göre; DEM Parti eş genel başkanlarının başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Edinilen bilgilere göre toplantıda eş genel başkanlar, vekillere ve belediye başkanlarına yürütülen sürecin hassasiyetine uygun bir dil kullanmaları yönünde talimat verdi. Sürece zarar verebilecek söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

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"BARIŞ ÜZERİNE SÖZ KURUN"

Toplantıda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın milletvekillerine gönderdiği mesaj da aktarıldı. Öcalan'ın DEM Partili milletvekillerine "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin ve anlatın" dediği öğrenildi.

DEM'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA MESAJ

Toplantıda Öcalan'ın DEM'li belediye başkanlarına yönelik mesajı da paylaşıldı. Öcalan'ın "40 yıl önce Kürt'ün adı yoktu, bugün belediyeleri var. Süreci anlatın, barışı halka anlatın" dediği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk terörist Abdullah Öcalan DEM Parti
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