HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Terörist elebaşı Öcalan'a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı

AK Parti, MHP ve DEM milletvekillerinin gerçekleştirdiği İmralı ziyaretinin tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda vekiller ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasında konuşulanlar yer aldı.

Terörist elebaşı Öcalan'a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı
Hazar Gönüllü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan oluşan heyet 24 Kasım 2025'te İmralı Adası'na gidip terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

4 SAYFASI PAYLAŞILMIŞTI

Söz konusu görüşmeye ilişkin tutanakların daha önce 4 sayfalık bölümü paylaşılmıştı. Tutanaklar 4 Aralık'ta gerçekleşen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında okunmuştu.

İMRALI GÖRÜŞMESİNİN TAM TUTANAKLARI YAYIMLANDI

Görüşmeden iki ay sonra İmralı ziyaretinin tam tutanakları TBMM'nin internet sitesinde yayımlandı. İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı başlığıyla yayımlanan 16 sayfalık tutanak şöyle:

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 1

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 2

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 3

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 4

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 5

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 6

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 7

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 8

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 9

Terörist elebaşı Öcalan a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı 10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıAydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Altın ve değerli taşlarla süslenmiş! Dünyada bir ilk Altın ve değerli taşlarla süslenmiş! Dünyada bir ilk

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.