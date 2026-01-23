Terörist elebaşı Öcalan'a İmralı ziyaretinin tutanakları ortaya çıktı! TBMM 16 sayfalık metni paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan oluşan heyet 24 Kasım 2025'te İmralı Adası'na gidip terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Söz konusu görüşmeye ilişkin tutanakların daha önce 4 sayfalık bölümü paylaşılmıştı. Tutanaklar 4 Aralık'ta gerçekleşen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında okunmuştu.
Görüşmeden iki ay sonra İmralı ziyaretinin tam tutanakları TBMM'nin internet sitesinde yayımlandı. İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı başlığıyla yayımlanan 16 sayfalık tutanak şöyle:
Okuyucu Yorumları 0 yorum