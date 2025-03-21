Terörist elebaşı Öcalan mesaj gönderemedi! DEM Parti: "Ziyaret talebimiz kabul edilmedi"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı sürecinde terörist elebaşı Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Bugün Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Diyarbakır'da toplanan kalabalığa mesaj vermesi için DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan'la dördüncü defa görüşmek istemişti.

DEM PARTİ: GÖRÜŞMEYE İZİN VERİLMEDİ

İmralı Heyeti'nin dördüncü ziyaret talebi kabul edilmedi. Teröristbaşı Öcalan'ın Nevruz için mesaj vermesi beklenirken Diyarbakır'da eski konuşmasından bir bölüm ekrana verildi.

DEM Parti, hem ziyaretin kabul edilmediği hem de Öcalan'dan beklenen mesajın gelmediğini duyurdu.

Kaynak: Halk TV