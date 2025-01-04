Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk duyurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısından sonra DEM Parti heyetinin İmralı’da terörist elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmesiyle başlayan süreç devam ediyor.

Ziyaretin ardından Bahçeli ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'le birlikte DEM Parti heyetinin içinde yer alan Ahmet Türk’le yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

AHMET TÜRK: "BU BİR BAŞLANGIÇ"

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Türk, Bahçeli ile yapılan görüşmenin iyi geçtiğini belirterek "Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" dedi.

"İKİ VEYA ÜÇÜNCÜ İMRALI ZİYARETİNDE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GELEBİLİR"

Türkiye'nin kendi sorununu dış müdahalelerden uzak şekilde çözmesinden yana olduklarını söyleyen Ahmet Türk, şunları kaydetti:

"Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."

AF TARTIŞMALARI

Genel af tartışmalarına dair de konuşan Türk, "Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş" dedi.