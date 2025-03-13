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Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken açıklama: "Hiçbir aşamada yapılmadı"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
13.03.2025 15:45
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Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütü PKK'dan çağrıya uyacakları şeklinde yanıt gelmişti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da sürece ilişkin açıklama geldi. Demirtaş, "Anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı yapılmamıştır" dedi.

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken açıklama: "Hiçbir aşamada yapılmadı"

Türkiye MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan süreci konuşmaya devam ediyor. İmralı Cezaevi'ndeki tutuklu terörist Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve terör örgütünün yanıtı da sürecin kritik eşikleri oldu. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"CESARETİMİZİ ORTAYA KOYAMAZSAK BU GİRDAPTAN ASLA ÇIKAMAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili yazı kaleme alan Demirtaş şunları kaydetti:

"Cesaretimizi ortaya koyamazsak bu girdaptan asla çıkamayacağız, birbirimizi tüketirken küresel emperyalizmin değirmenine su taşımaktan da kurtulamayacağız. İşte Öcalan ve Bahçeli, bu cesareti ortaya koyarken büyük risk almaktan da çekinmiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iradenin arkasında durarak risk alıyor ve çözüme öncülük etmekten geri durmuyor. Aynı şekilde, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’nin Genel Başkanı Özel de tüm şerhleriyle birlikte çözümün parçası olmaktan çekinmiyor.

"ARTIK KALIPLARI, EZBERLERİ, KORKULARI YIKARAK İLERLEYECEĞİZ"

Öcalan kesin ve kararlı bir tavırla PKK’ya kendini feshetme çağrısı yapmaktan çekinmedi. Artık kalıpları, ezberleri, korkuları yıkarak yeni olana doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. Herkes buna hazır olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir, nokta. Bu anlamda Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi de hepimizindir, nokta. Gerisini el birliğiyle, gönül birliğiyle adım adım hep birlikte inşa edeceğiz çünkü artık silah, kan, acı aradan çıkmıştır. Önümüzdeki tek engel, eskiye olan bağımlılığımızdır; onu da cesaretle, yeni olana evrilteceğiz. Barışla hepimiz, hep birlikte kazanacağız.

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"HUKUKİ VE SİYASİ BİR ADIM ATILMASI, İŞİN DOĞASININ GEREĞİ"

Şart var mı? Çağrı metninde şart yok ama karşılıklı gereklilikler var. Yani un var, yağ var, şeker var ama helva yapmak için tencere, kaşık, ocak da gerekir. Bunlar helva yapmanın şartı değil, gerekliliğidir. O halde silahların nasıl ve nerede bırakılacağı, silah bırakanların hukuki, siyasi durumlarının ne olacağının netleştirilmesi gerekir. Bunun için hukuki ve siyasi bir adım atılması, işin doğasının gereğidir.

"HİÇBİR AŞAMADA PAZARLIK EDİLMEDİ"

Hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı edilmemiştir. Bununla birlikte, demokrasinin temel ilkelerini referans alarak DEM Parti'nin de herkesle görüşme, siyasi ve seçim iş birlikleri yapma hakkı vardır, bu hak meşrudur, anasının ak sütü gibi de helaldir. Bunun için kimseden izin almasına da gerek yoktur, olmayacaktır.

"KORKMA! BARIŞ"

Yani demokrasi mücadelesi, arayışı ve inşası elbette kesintisiz sürecek çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletini demokrasiyle taçlandırıp ikinci yüz yılında daha da büyütmek hepimizin görevidir. Devleti birlikte kurduk, birlikte büyütüp birlikte yönetip birlikte demokratikleştireceğiz. Bu nedenle Türk’e, Kürt’e, tüm topluma sesleniyorum: Korkma! Barış."

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Selahattin Demirtaş
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