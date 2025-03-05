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Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısından sonra dikkat çeken anket: 'PKK silah bırakır mı?' İşte herkesin merak ettiği sonuç...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.03.2025 13:25
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Geçen hafta teröristbaşı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmuş ve ardından PKK 'ateşkes' açıklaması yapmıştı. Bunun ardından PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir anket yapıldı. İşte dikkat çeken sonuçlar...

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısından sonra dikkat çeken anket: 'PKK silah bırakır mı?' İşte herkesin merak ettiği sonuç...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı ile başlayan sürecin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Öcalan'ın çağrısı Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük yankı uyandırdı.

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ÖCALAN'IN ÇAĞRISINDAN SONRA DİKKAT ÇEKEN ANKET

Çağrının ardından PKK, ateşkes açıklaması yapmıştı. Terör örgütünün silah bırakıp bırakmayacağı merak konusu olurken, Areda Survey araştırma şirketi konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir anket yaptı. ,

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ÇAĞRI OLUMLU KARŞILANDI

Araştırmada Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısını olumlu bulanların oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 50,9, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 57,5 oldu. Olumsuz değerlendirenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 37.6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 42.5. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11.5 olduğu görülüyor.

ÇOĞUNLUK SİLAH BIRAKMAYACAKLARI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 47,4'ü PKK'nın silah bırakmayacağını düşünüyor. Yüzde 38'i ise PKK içindeki farklı grupların tutumuna göre sürecin değişkenlik gösterebileceğini düşünüyor. Yapılan çağrı sonrası PKK'nın silah bırakacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 14,6 oldu.

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Araştırmaya göre, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısının Türkiye'de barış ortamına katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 46,8 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 51,2 olarak araştırmaya yansıyor. Bu çağrının barışa katkı sağlamayacağını düşünenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 44,6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 48,8.

OPERASYONLARIN DEVAM EDİLMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin de görüşlerin alındığı araştırmada, halkın büyük bir kısmı sınır ötesi operasyonların devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 69,8'i operasyonların sürmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 18,8'i Türkiye'nin PKK'nın adımlarına göre karar alınması gerektiğini savundu. Operasyonların durdurulması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 11,3.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Abdullah Öcalan anket
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