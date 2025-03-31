Teröristbaşına 'bayram' ziyareti: Ailesiyle İmralı'da görüştü

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte 'İmralı' temasları devam ediyor. Öcalan'a bir ziyaret daha gerçekleşti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Teröristbaşını cezaevinde ailesi ziyaret etti. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Bayram ziyareti kapsamında görüşme gerçekleşti" dendi.

BAKAN TUNÇ "TALEP VAR" DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Dördüncü görüşmeyle ilgili değil de İmralı’yla ilgili bir aile görüşmesiyle ilgili talep var. Bu talebi de değerlendiriyoruz. Daha önce Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aileyle ilgili daha evvel de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Burada kanun, hükümlülerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır