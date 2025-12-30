Teröristlerin elinde canlı kalkan oldular! Yalova'da çatışma çıkan ev harabeye döndü

Türkiye haftaya kara haberle başladı. Pazartesi gece yarısı Yalova'da İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında, bir evden polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 9 personel de yaralandı. Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Şehit polisler İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit

KADINLARI VE ÇOCUKLARI CANLI KALKAN OLARAK KULLANDILAR

Operasyon sırasında çıkan çatışmaya dair detaylar ortaya çıktı. Polise ateş açılan evde 5 kadın ve 6 çocuk bulunuyordu. Ekipler, teröristlerin canlı kalkan olarak kullandığı kadın ve çocukların zarar görmemesi için hassas davrandı, çatışma uzayıp 7 saat 40 dakikayı buldu. Bu arada kadın ve çocuklar güvenli şekilde tahliye edildi.

ÇATIŞMA SONRASI EV KAMERADA

Öte yandan çatışmanın ardından teröristlerin ateş açtığı evin son hali ortaya çıktı.

Görüntülerde evin hasar aldığı ve yandığı görüldü.

POLİS 4 AY ÖNCE AYNI EVE BASKIN YAPMIŞ

DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki 2 katlı evin birinci katında son 1 yıldır terörist Zafer Umutlu ile eşi ve çocuğunun kaldığını anlatan mahalle muhtarı Salih Aslan Ayvaz, baskın gecesi evin çok kalabalık olduğunu söyledi. 4 ay önce Yalova polisi tarafından gerçekleştirilen bir baskında ilk kez teröristi o zaman gördüğünü aktaran Ayvaz, o zaman evde 3 kişilerdi eşi ve çocuğu vardı. Evde bir oturma gurubu, bir çocuk odası ve yatak odası vardı normal bir ev gibiydi. Polis ekipleri teröristin kırdığı cep telefonlarına el koymuştu. Ertesi gün serbest kalmış o zaman onu sokakta gezerken gördüğümde çok şaşırmıştım" dedi.



Terörist zafer umutlu

Operasyonda evin çok kalabalık olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Ayvaz, polis arkadaşlar dün gecede aynı eve gitmişler çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu. Gerçekten bizim için çok üzücü bir olay. Ev sahiplerine sordum 3 kişilik ailenin 1 yıldır kirada oturduğunu söylediler. Biz bu konularda mahalle muhtarlığı olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Üzülüyoruz. Çünkü bakıyorsun ki gençlerimiz biri o yana gidiyor, biri bu yana gidiyor. Gerçekten bunlara bir çözüm bulunmasını hükümetimizden bekliyoruz. Komşular bu eve bazı günlerde kalabalık bir grubun gelip gittiğini söylüyorlardı" diye konuştu.

TERÖRİSTİN SOSYAL MEDYASINDA BURSA PAYLAŞIMI

Yalova'da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan DEAŞ üyesi Zafer Umutlu'nun aylar öncesinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde konum belirterek video paylaştığı ortaya çıktı. Teröristin bir başka paylaşımında ise üzerinde terör örgütü IŞİD'in bayrağının olduğu duvar saatini paylaştığı görüldü. Paylaşımda "Ben kinimi diri tutmak için Allah'a dua ediyorum. Vallahi fırsat verdiğinde elimize güç geçtiğinde yeryüzündeki hiç bir kafire göz yummayacağım" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kaynak: DHA, İHA