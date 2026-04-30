Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik: "Silah bırakılırsa yasa gelir"

Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar için terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespit edilmesi bekleniyor. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre AK Parti ve DEM parti arasında yapılan görüşmelerde bazı mesajlar iletildi. Mayıs ayında silah bırakmaya dair adımlar atılması bekleniyor.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeler için Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunda da yer aldığı gibi örgütün silah bıraktığının tespiti bekleniyor.

"YASAL SÜREÇ HIZLANIR"

AK Parti kurmayları bu konuda parti içinde herhangi bir ayrışma olmadığını belirtti. Kurmaylar, İran’da yaşanan gelişmelerin sahaya etki ettiği ve bu nedenle silahsızlanmada beklenen ivmenin yakalanamadığını kaydetti.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Sahadaki gelişmeleri yakından takip edilirken süreç kapsamında AK Parti’nin yaklaşık 2 hafta önce Dem Parti ile bazı temaslarda bulunduğu öğrenildi. DEM Parti eş genel başkanları ve parti sözcüsüyle bir araya gelindi. Görüşmelerde sorunun özünün silah bırakma olduğu ve meselenin saptırılmaması gerektiği yönünde mesajlar iletildi. Bu temaslara paralel olarak sahadaki aktörler üzerinden örgüte yönelik baskının artırıldığı belirtiliyor.

“SİLAH BIRAKILIRSA 15 TEMMUZ’DAN ÖNCE YASA GELEBİLİR”

AK Parti kurmayları mayıs ayında sonuç alınabileceğini işaret etti. AK Parti’nin yasal düzenleme taslağı hazır. Milliyetçi Hareket Partisi ile de ortak bir taslak üzerinde çalışılıyor. Kurmaylar, “yasanın Meclis’ten geçmesi 2-3 saati alır. Silahsızlanmayı görürsek yasayı 15 Temmuz’dan önce meclis yaz arası vermeden önce getiririz” ifadelerini kullandı.

