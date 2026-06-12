Düzce'de Türk Mutfağı yemek yarışmasının kazananları belli oldu

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Halk Eğitimi Merkezi tarafından Türk Mutfağı Yemek Yarışması düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Gastronomi Bölümü akademisyenlerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hayrunisa Arslan, hazırladığı Mutancana yemeğiyle birinci oldu. Havva Yeşildağ Ballı Mahmudiye ile ikinci, Elif Dilmen ise Çökertme Kebabı ile üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından takdim edildi. Etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin tanıtılması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçlanırken, yarışmacılar hazırladıkları yöresel yemeklerle jüri üyelerinin beğenisini kazandı.