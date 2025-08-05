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'Terörsüz Türkiye' hedefinde kurulan komisyon toplantısı sona erdi! Güler, Yerlikaya ve Kalın ikinci toplantıya davet edildi

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Meclis'teki toplantı yaklaşık 8 saat sürdü. Komisyon Cuma günü saat 14.00’te yeniden toplanacak. Komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Meclis'teki toplantı yaklaşık 8 saat sürdü. TBMM Başkanlığı:, komisyon toplantısına, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın'ın davet edildiğini açıkladı.

'Terörsüz Türkiye' hedefinde kurulan komisyon toplantısı sona erdi! Güler, Yerlikaya ve Kalın ikinci toplantıya davet edildi

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında kurulan komisyonunun ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, komisyonun adının "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendiği, komisyonun çalışma usul ve esaslarının oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Gazi Meclis'in çatısı altında oluşturulan komisyonun, 5 Ağustos'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandığı ve ilk toplantısını gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Terörsüz Türkiye hedefinde kurulan komisyon toplantısı sona erdi! Güler, Yerlikaya ve Kalın ikinci toplantıya davet edildi 1

"YERLİKAYA, KALIN VE GÜLER DAVET EDİLDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon, ülkemizin tarihi bir fırsat yakaladığı bu dönemde, yarınlarımızı şekillendirecek önemli bir sürecin takipçisi olacak, barışı kalıcılaştıracaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak, kamuoyunun mevcut sürece dair bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Toplantıda, siyasi parti grupları ile grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileri sürece ve komisyonun önemine ilişkin görüşlerini paylaşmıştır. Bu ilk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Terörsüz Türkiye hedefinde kurulan komisyon toplantısı sona erdi! Güler, Yerlikaya ve Kalın ikinci toplantıya davet edildi 2

Komisyonun adı, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak belirlenmiştir. Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir. Söz konusu toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edilmişlerdir. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır."

Terörsüz Türkiye hedefinde kurulan komisyon toplantısı sona erdi! Güler, Yerlikaya ve Kalın ikinci toplantıya davet edildi 3

KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRESİ

Komisyon, 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarına devam edecek. Bu sürenin bitiminde komisyon, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla çalışma süresini her defasında 2 aya kadar uzatabilecek.

Başkan veya üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alınabilecek.

Komisyon, bu usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısı ile usul belirleyebilecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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komisyon tbmm
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