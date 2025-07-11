Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor, tüm gözler Süleymaniye'de

Terörsüz Türkiye sürecininde silahların bırakılacağı gün geldi çattı. Sürecin başlamasından aylar sonra en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılıyor. Bir grup terör örgütü PKK üyesin bugün silah bırakacak.

KUZEY IRAK'A GİTTİLER

NTV'nin haberine göre; MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

YER GİZLİ TUTULDU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kuzey Irak’taki Süleymaniye şehrinin kırsalında silah bırakma için yapılacak etkinlik, Ankara, Bağdat ve Erbil’in koordinasyonunda hazırlandı. Provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle etkinliğin yapılacağı yer konum olarak bildirilmeyecek. Tören canlı yayınlanmayacak ancak, başka bir alanda kurulacak büyük ekranlardan da katılımcılar için kapalı devre yayın yapılacak.

DOĞRULAMA MEKANİZMASI KURULDU

PKK, bu etkinlikten sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Örgüt üyeleri gruplar hâlinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip, kayıt yaptıracak. MİT ve TSK silah bırakmanın ‘göstermelik’ olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

KAMPLAR DAĞITILACAK

Silah bırakma sürecine paralel olarak, örgütün lojistik merkezi olarak kullandığı depolar da imha edilecek.

Süreç ilerledikçe kamplar da boşaltılacak.

Suça karışmamış olanlar isterlerse Türkiye rahatlıkla dönebilecek.

Bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama veya yargılama yapılmayacak.