Terörsüz Türkiye komisyonunun toplanacağı tarih belli oldu: 5 Ağustos!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak olan komisyonun ilk toplantısında açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak. Ardından siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerine geçilecek. Toplantı kapsamında, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri de belirlenecek.

Konuyla ilgili TBMM tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti." denildi.

Toplantıya aşağıda ismi bulunan milletvekilleri komisyon üyesi olarak davet edildi;

Abdulhamit GÜL-Gaziantep Milletvekili

Mustafa ŞEN-Trabzon Milletvekili

Kürşad ZORLU-Ankara Milletvekili

Hüseyin YAYMAN -Hatay Milletvekili

Cüneyt YÜKSEL -İstanbul Milletvekili

Sunay KARAMIK -Adana Milletvekili

Selami ALTINOK-Erzurum Milletvekili

Kemal ÇELİK-Antalya Milletvekili

Mehmet Sait YAZ-Diyarbakır Milletvekili

Mahmut Atilla Kaya-izmir Milletvekili

Şengül KARSLI-İstanbul Milletvekili

Mehmet ŞAHİN-Kahramanmaraş Milletvekili

Ayşe BÖHÜRLER-Kayseri Milletvekili

Radiye Sezer KATIRCIOĞLU-Kocaeli Milletvekili

Tahir AKYÜREK-Konya Milletvekili

Ali KIRATLI-Mersin Milletvekili

Cevahir Asuman YAZMACI-Şanlıurfa Milletvekili

Gökhan DİKTAŞ-Tekirdağ Milletvekili

Burhan KAYATÜRK-Van Milletvekili

Abdurrahman BABACAN-Malatya Milletvekili

Ersan AKSU-Samsun Milletvekili

Murat EMİR-Ankara Milletvekili

Okan KONURALP-Ankara Milletvekili

Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU-Bursa Milletvekili

Mustafa Sezgin TANRIKULU-Diyarbakır Milletvekili

Türkan ELÇİ-İstanbul Milletvekili

Turan Taşkın ÖZER-İstanbul Milletvekili

Oğuz Kaan SALICI-İstanbul Milletvekili

Murat BAKAN-İzmir Milletvekili

Gökçe GÖKÇEN-İzmir Milletvekili

Mehmet Salih UZUN-İzmir Milletvekili

Gülüstan KILIÇ KOÇYİĞİT-Kars Milletvekili

Meral DANIŞ BEŞTAŞ-Erzurum Milletvekili

Hakkı Saruhan OLUÇ-Antalya Milletvekili

Cengiz ÇİÇEK-İstanbul Milletvekili

Feti YILDIZ-İstanbul Milletvekili

Muhammed Levent BÜLBÜL-Sakarya Milletvekili

Halil ÖZTÜRK-Kırıkkale Milletvekili

Yücel BULUT-Tokat Milletvekili

Bülent KAYA-İstanbul Milletvekili

Mehmet Emin EKMEN-Mersin Milletvekili

Mustafa BİLİCİ-İzmir Milletvekili

Zekeriya YAPICIOĞLU-İstanbul Milletvekili

Doğan BEKİN-İstanbul Milletvekili

Ahmet ŞIK-İstanbul Milletvekili

İskender BAYHAN-İstanbul Milletvekili

Mehmet Önder AKSAKAL-İstanbul Milletvekili

Haydar ALTINTAŞ-İzmir Milletvekili