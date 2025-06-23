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Terörsüz Türkiye'nin örnek şehri: Cizre! Bakan Kurum: Bu topraklarda sadece huzur var

Şırnak merkezde ve Cizre ilçesinde terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 bin 785 konut inşa etti. Yenilenen Cizre’den görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum, “Cizre devasa bir çiçek bahçesi gibi. İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik. Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye” mesajını verdi.

Terörsüz Türkiye'nin örnek şehri: Cizre! Bakan Kurum: Bu topraklarda sadece huzur var
Cansu Akalp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olaylarının ardından yıkıma uğrayan Şırnak’ı kent merkezi ve Cizre ilçesiyle birlikte yeniden ayağa kaldırdı. Merkezde 5 bin 716, Cizre’de ise 3 bin 69 konut yapıldı. Konutların yanı sıra cami, iş yerleri, taziye evleri ve okul inşa edilerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.

BAKAN KURUM: YEPYENİ BİR HAYAT İNŞA ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçenin yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Cizre devasa bir çiçek bahçesi gibi. İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik. Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye” dedi.

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“BİR ŞEHİR MERKEZİNİ İHYA EDECEK YAPILAR İNŞA EDİLDİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turgut kentte tamamlanan inşa çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: Hak sahiplerimize metrekarelerine bağlı olarak konutlar teslim edildi. Merkez, Cizre, Silopi ve İdil’de konutlar, iş yerleri yapıldı. Bir şehir merkezini ihya edecek diyebileceğimiz yapılar da inşa edildi.

“DEVLET MİLLETİNİ DÜŞÜNÜYOR VE VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYOR”

Terör olayları sırasında köylerine sığındıklarını anlatan hak sahibi Abdulkadir Alkış, “Köyden geldiğimizde evimiz ağır hasarlı olmuştu, mağdur olmuştuk. Devletimizden Allah razı olsun, ‘konut yapacağız’ dedi ve yaptı. Eski evimiz 1 katlı, 3 küçük odalı ve sobalıydı. Bir soğuktu bir sıcaktı. Ama buraya geldik doğal gazlı dört dörtlük ev yaptılar. Devlet milletini düşünüyor ve verdiği sözleri yerine getiriyor” dedi.

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“YENİDEN DÜNYAYA GELDİK, YENİDEN CİZRE KURULDU”

Diğer bir hak sahibi Zerrin Ürper, yaşadıkları o günleri “kabus” olarak nitelendirip birlik beraberlik çağrısı yaptı: Cizre’ye geldiğimizde bir enkaz vardı. Tekrardan Cizre’mizi ayağa kaldırdılar. Evler yapıldı, TOKİ’ler yapıldı. Bütün halk tekrardan ev sahibi oldu. Çocuklarımız bahçede güvenle oturabiliyor. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir hayat. Asansörü, kaloriferi, doğalgazı, her şeyiyle mükemmel bir hayat sunuldu. Devlet sayesinde çok şükür atlattık. Millet evlerine, yuvalarına, akrabalarına döndü. Devlete her zaman sonsuz inancımız var, arkamızda bir devlet var. Sanki yeniden doğmuşuz, yeniden dünyaya geldik, yeniden Cizre kuruldu. Cizre’miz Mezopotamya’sıyla her şeyiyle değerli. Bundan sonra kimsenin yakıp yıkmasına izin vermeyeceğiz. Her anne gibi çocuklarımızın geleceğini böyle parlak görmek istiyoruz.

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“BU CİZRE BAMBAŞKA BİR CİZRE”

Evlerin yapımında işçi olarak çalıştığını belirten bir Metin Solmaz ise “TOKİ’lerin içinde çalıştığım için biliyorum, sağlamdır. Çok hızlı bitti. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Buraya geldik hayat var, huzur var. Gerçekten de bu bambaşka bir Cizre’dir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum çevre ve şehircilik bakanı
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