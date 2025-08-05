'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler TBMM'ye çevrildi! Komisyon ilk kez toplandı: "Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan ve önemli bir mesafe katedilen 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan komisyon, bugün ilk kez toplandı. Toplantı için Meclis Tören Salonu'nda özel bir oturma düzeni hazırlandı.

İLK TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Komisyonun, Meclis Tören Salonu'nda yapılacak ilk toplantısında isminin belirlenmesi bekleniyor. Bu konu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda ele alındı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, "Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" ismi ön plana çıkıyor.

İlk toplantında komisyonun adı, çalışma usul ve esasları belirlenecek. Toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular da ele alıncak.

5'TE 3 ÇOĞUNLUK ARANACAK

Komisyonun kararları nasıl alacağı da ilk toplantıda karara bağlanacak. Numan Kurtulmuş 51 kişilik komisyonda 5’te 3 çoğunlukla karar alınacağını açıkladı. Muhalefet içinden 3’te 2 çoğunlukla karar alınmasını önerenler de bulunuyor. Komisyon, yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak.

Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışması ve yeni öneriler getirmesi bekleniyor Komisyon ayrıca, uzman görüşleri alacak, Anadolu gezileriyle kamuoyunun nabzını tutacak.

"KURTULMUŞ: "YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşması yaptı. Kurtulmuş konuşmasında, "Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir. Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk" dedi.

Kurtulmuş açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Siyasi hesaplarla değil cesaretle hareket edilmeli. Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır. Ortak amacımız ortak umuda dönüşmeli.

"YENİ ANAYASA YAZMIYORUZ BELKİ AMA KARDEŞLİK CÜMLELERİNİ KURACAĞIZ"

Yeni anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği hatırlatmakla kalmayacak siyasal düzlemde tarif edecek. Komisyonumuz istişare organı olarak hareket edecek.

"HER BİLGİLENDİRME VE ADIM ŞEFFAF ŞEKİLDE YAPILACAKTIR"

Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız.