HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler TBMM'ye çevrildi! Komisyon ilk kez toplandı: "Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir eşik daha aşılıyor. Sürece ilişkin kurulan komisyon bugün ilk kez toplandı. İlk toplantıda komisyonun adı ve çalışma usulleri belirlenecek. Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşması yaptı. Kurtulmuş konuşmasında yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edildiğini vurguladı ve "Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız" dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler TBMM'ye çevrildi! Komisyon ilk kez toplandı: "Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz"
Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan ve önemli bir mesafe katedilen 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan komisyon, bugün ilk kez toplandı. Toplantı için Meclis Tören Salonu'nda özel bir oturma düzeni hazırlandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM ye çevrildi! Komisyon ilk kez toplandı: "Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz" 1

İLK TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Komisyonun, Meclis Tören Salonu'nda yapılacak ilk toplantısında isminin belirlenmesi bekleniyor. Bu konu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda ele alındı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, "Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" ismi ön plana çıkıyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM ye çevrildi! Komisyon ilk kez toplandı: "Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz" 2

İlk toplantında komisyonun adı, çalışma usul ve esasları belirlenecek. Toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular da ele alıncak.

5'TE 3 ÇOĞUNLUK ARANACAK

Komisyonun kararları nasıl alacağı da ilk toplantıda karara bağlanacak. Numan Kurtulmuş 51 kişilik komisyonda 5’te 3 çoğunlukla karar alınacağını açıkladı. Muhalefet içinden 3’te 2 çoğunlukla karar alınmasını önerenler de bulunuyor. Komisyon, yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM ye çevrildi! Komisyon ilk kez toplandı: "Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz" 3

Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışması ve yeni öneriler getirmesi bekleniyor Komisyon ayrıca, uzman görüşleri alacak, Anadolu gezileriyle kamuoyunun nabzını tutacak.

"KURTULMUŞ: "YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşması yaptı. Kurtulmuş konuşmasında, "Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir. Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı. Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk" dedi.

Kurtulmuş açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi hesaplarla değil cesaretle hareket edilmeli. Meclis hakikati duyan en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda birlikte hareket edeceğiz. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır. Ortak amacımız ortak umuda dönüşmeli.

"YENİ ANAYASA YAZMIYORUZ BELKİ AMA KARDEŞLİK CÜMLELERİNİ KURACAĞIZ"

Yeni anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği hatırlatmakla kalmayacak siyasal düzlemde tarif edecek. Komisyonumuz istişare organı olarak hareket edecek.

"HER BİLGİLENDİRME VE ADIM ŞEFFAF ŞEKİLDE YAPILACAKTIR"

Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandıBingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Hayati tehlike: "Ani gece ölümleri riski" Hayati tehlike: "Ani gece ölümleri riski"

Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş komisyon Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

18-20 yaş arasına yaklaşık 66 bin TL maaş: 10 bin kişi başvurdu!

18-20 yaş arasına yaklaşık 66 bin TL maaş: 10 bin kişi başvurdu!

Merak edilen 'Akşener' sorusuna böyle yanıt verdi

Merak edilen 'Akşener' sorusuna böyle yanıt verdi

42 yıl sonra hayatı değişen çift...

42 yıl sonra hayatı değişen çift...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.