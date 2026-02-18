HABER

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gün! 60 sayfalık rapor tamam, bugün oylanacak

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu için kritik gün geldi. Komisyonun bugün yapılacak toplantısında hazırlanan raporun ele alınıp oy birliğiyle kabul edilmesi beklenirken, 60 sayfadan oluşan raporun detayları da ortaya çıktı.

Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda sona gelindi. Komisyon, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Yapılacak kritik toplantıda, hazırlanan 60 sayfalık raporun ele alınıp partilerin desteğiyle kabul edilmesi bekleniyor.

Bundan sonraki aşama ise raporda yer alan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; komisyonda ele alınacak ve revize edilen raporda öne çıkanlar şöyle:

BÖLÜM BAŞLIKLARI

Rapor, 'Komisyon Çalışmaları', 'Komisyonun Temel Hedefleri', 'Türk –Kürt Kardeşliğinin Tarihi Kökleri ve Kardeşlik Hukuku', 'Komisyonda Dinlenen Kişilerin Mutabakat Alanları', 'PKK'nın Kendisini Feshetmesi ve Silah Bırakması', 'Sürece İlişkin Yasal Düzenleme Önerileri', 'Demokratikleşme ile İlgili Öneriler' ve 'Sonuç ve Değerlendirmeler' bölümlerinden oluşuyor.

GEÇİCİ, MÜSTAKİL YASA

Raporda, sürece özel, geçici bir yasa gündeme getirildi. Raporun bu bölümünde, 'Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır' denildi.

HEDEF YENİDEN TOPLUMA KAZANDIRMA

Süreç yasanın amacı 'silahlı ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesi, meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesi' olarak sıralandı.

KAMU VİCDANI DETAYI

Silah bırakan terör örgütü mensuplarına yönelik düzenleme yapılırken 'kamu vicdanı ve toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınması, cezasızlık algısı oluşturulmaması, yasa kapsamının yorum yoluyla genişlemeye müsait olmamasına' dikkat edilmesi istendi.

TEYİT VE TESPİT SÜRECİ

Yasal düzenlemeler için terör örgütünün silah bıraktığının 'teyit ve tespiti' koşulu aranacak. Raporda, 'Silah bırakmanın istihbarat ve güvenlik birimlerince tespiti ölçülebilir kriterlerle icra edilecektir. Sınırlarımız dışında durumun tespiti, güvenlik yol haritasını tamamlayan bir zorunluktur' denildi.

TAKİP MEKANİZMASI

Raporda, silah bırakmanın takibi, teyit ve tespit için yürütme içinde bir mekanizma kurulması önerildi.

KAYYUM UYGULAMASI

Raporda, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması halinde yerine belediye meclisinden seçim yapılmasına dönük düzenleme gündeme getirildi.

