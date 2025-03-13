Ters oturduğu salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Olay, saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Ayni Ali Mahallesi'ndeki Ahmet Yurdaşan Parkı'nda meydana geldi. Anne- bebek salıncağının bebek bölümüne ters oturan 7 yaşındaki çocuk, burada sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği operasyonda, salıncak kesilerek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çocuk kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi. (DHA)
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