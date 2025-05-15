Ters yönden geldi dehşet saçtı! Antalya'da korku dolu anlar: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Serhat Ertaş'ın kullandığı 07 HKA 16 plakalı motosiklet, 1017. Sokak kesişimine geldiğinde sokaktan çıkan Mühsin H.'nin kullandığı otel servisi 07 C 74654 plakalı TEMSA Prestij marka midibüse ön sol tamponundan çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serhat Ertaş (25) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Bengi'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Ertaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Emine Bengi'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SÜRÜCÜYE AYRICA TERS YÖNDEN GELMEK SUÇUNDAN 9 BİN 267 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Otel servisi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, sürücüye ayrıca ters yönden gelmek suçundan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otel servisi ters yoldan çıkarken, hızlı olduğu gözlenen motosikletin çarpmasıyla birlikte motosiklet sürücüsünün kaskının başından fırladığı, sürücü ve motosikletteki yolcunun kaldırıma savrulduğu, vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

(İHA)