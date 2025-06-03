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Ters yöne girip kadın şoföre hakaret etti, ehliyetsiz çıktı: 43 bin TL ceza kesildi

Adana’da ters yöne girerek toplu taşıma otobüsünün kadın şoförüyle tartışan ve küfürler savuran kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye toplam 43 bin 852 lira para cezası kesildi. Araç ise yediemin otoparkına çekildi.

Ters yöne girip kadın şoföre hakaret etti, ehliyetsiz çıktı: 43 bin TL ceza kesildi

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Kıbrıs Caddesi’nde meydana geldi. 01 AVY 520 plakalı kamyonetle ters yöne giren sürücü, karşı yönden gelen belediyeye ait toplu taşıma otobüsüyle karşılaştı. Yol isteyen sürücü, aracından inerek kadın otobüs şoförüne hakaretler savurdu ve cep telefonuyla hem kadını hem otobüsü görüntülemeye başladı.

Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan inceleme sonucunda sürücünün N.B. isimli şahıs olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Trafik kurallarını hiçe sayan ve kamu düzenini tehlikeye atan N.B.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 20 bin 663 TL, araç sahibine ise 23 bin 489 TL olmak üzere toplam 43 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Kamyonet ise yediemin otoparkına çekildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Ehliyet hakaret
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