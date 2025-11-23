HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ters yöne girip kazaya karışan sürücü: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum"

Tekirdağ Çorlu’da ters yönde seyreden bir otomobille kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüyle çarpışan otomobil, su kanalına düştü. Feci kazada yaralanan olmazken, ters yönde seyrettiği öne sürülen otomobilin sürücüsü kadının, "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" demesi dikkat çekti.

Ters yöne girip kazaya karışan sürücü: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum"

Kaza, Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi Karaağaç mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine ters yönde seyrettiği iddia edilen S.A. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışarak kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle A.Ç.’nin kullandığı otomobil su kanalına düştü.
3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar gören iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Muhabirin kazayla ilgili sorularını yanıtlayan sürücü S.A., "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" diye konuştu.

Ters yöne girip kazaya karışan sürücü: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" 1

Ters yöne girip kazaya karışan sürücü: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" 2

Ters yöne girip kazaya karışan sürücü: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11 yaşındaki Rüzgar’dan kahreden haber! Kurtarılamadı11 yaşındaki Rüzgar’dan kahreden haber! Kurtarılamadı
Film gibi olay! ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal ettiFilm gibi olay! ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal etti

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.