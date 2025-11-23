Ters yöne girip kazaya karışan sürücü: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum"

Kaza, Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi Karaağaç mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine ters yönde seyrettiği iddia edilen S.A. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışarak kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle A.Ç.’nin kullandığı otomobil su kanalına düştü.

3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar gören iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muhabirin kazayla ilgili sorularını yanıtlayan sürücü S.A., "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" diye konuştu.

