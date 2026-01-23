Tesla CEO'su Elon Musk'tan zam sinyali! O özellik geliştikçe fiyat da artacak

Tesla, araçlarının tamamen kendi kendine sürüş yapabilmesini sağlamayı amaçlayan gelişmiş sürücü destek sistemini Full Self-Driving (FSD) olarak adlandırıyor.

"GELİŞTİKÇE AYLIK 99 DOLARLIK ÜCRET DE ARTACAK"

Tesla CEO'su Elon Musk ise yaptığı bir X paylaşımında, "Şunu da belirtmeliyim ki, FSD'nin yetenekleri geliştikçe denetimli (supervised) FSD için alınan aylık 99 dolarlık ücret de artacak" dedi.

Musk, "Asıl büyük değer artışı, tüm yolculuk boyunca telefonunuzla ilgilenebildiğiniz veya uyuyabildiğiniz zaman (gözetimsiz FSD) gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Musk bu açıklamayı, Tesla'nın ABD'deki Otopilot (Autopilot) hizmetini sonlandırmasıyla ilgili bir gönderiye yanıt olarak yaptı. Otopilot (Autopilot); Trafik Duyarlı Hız Sabitleme gibi güvenlik özellikleri ve araçlarla birlikte geliyor.