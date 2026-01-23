Tesla CEO'su Elon Musk'tan zam sinyali! O özellik geliştikçe fiyat da artacak

Tesla, araçlarının tamamen kendi kendine sürüş yapabilmesini sağlamayı amaçlayan gelişmiş sürücü destek sistemini Full Self-Driving (FSD) olarak adlandırıyor.
Tesla CEO'su Elon Musk ise yaptığı bir X paylaşımında, "Şunu da belirtmeliyim ki, FSD'nin yetenekleri geliştikçe denetimli (supervised) FSD için alınan aylık 99 dolarlık ücret de artacak" dedi.
Musk, "Asıl büyük değer artışı, tüm yolculuk boyunca telefonunuzla ilgilenebildiğiniz veya uyuyabildiğiniz zaman (gözetimsiz FSD) gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
Musk bu açıklamayı, Tesla'nın ABD'deki Otopilot (Autopilot) hizmetini sonlandırmasıyla ilgili bir gönderiye yanıt olarak yaptı. Otopilot (Autopilot); Trafik Duyarlı Hız Sabitleme gibi güvenlik özellikleri ve araçlarla birlikte geliyor.
I should also mention that the $99/month for supervised FSD will rise as FSD’s capabilities improve.— Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2026
The massive value jump is when you can be on your phone or sleeping for the entire ride (unsupervised FSD). https://t.co/YDKhXN3aaG
