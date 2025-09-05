Tesla'dan Elon Musk’a 'çılgın' teklif! Miktarın büyüklüğü, dudak uçuklatacak düzeyde

Teknoloji dünyasında CEO maaşları ve primleri yıllardır ilgi konusu olurken, Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, bu alanda adeta 'çılgın' bir adım atmaya hazırlanıyor.
Reuters'ta yer alan habere göre, Tesla’nın yönetim kurulu, CEO Elon Musk için tarihin en büyük kurumsal ödeme paketi olacak 1 trilyon dolarlık bir tazminat planı önerdi.
Dünyanın en zengin kişisi olan Musk, 2018’de 56 milyar dolar değerindeki ödeme paketi hâlâ mahkemelerde tartışılırken bile şirkette daha fazla paya ihtiyaç duyduğunu sık sık dile getirmişti. Yeni önerilen plan ise 2018'deki tartışmalı planın yaklaşık 18 katı büyüklüğünde.
Habere göre, düzenleyici dosyada, Musk için geleneksel CEO tazminat paketlerinin “uygun olmadığı” belirtilerek, diğer teknoloji yöneticilerinden farklı bir plana ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Tesla hisseleri, haberin ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %2 yükseldi.
