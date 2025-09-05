HABER

Tesla'dan Elon Musk’a 'çılgın' teklif! Miktarın büyüklüğü, dudak uçuklatacak düzeyde

Tesla, CEO Elon Musk için tarihin en dikkat çeken paketlerinden birini gündeme aldı. Milyarlarca dolarlık önceki plan hâlâ tartışılırken, bu kez ortaya çıkan teklifin büyüklüğü dudak uçuklatacak düzeyde. Ancak bunun için Musk'ın Tesla’nın değerini önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 7,5 trilyon dolar artırması gerekiyor.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasında CEO maaşları ve primleri yıllardır ilgi konusu olurken, Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, bu alanda adeta 'çılgın' bir adım atmaya hazırlanıyor.

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF!

Reuters'ta yer alan habere göre, Tesla’nın yönetim kurulu, CEO Elon Musk için tarihin en büyük kurumsal ödeme paketi olacak 1 trilyon dolarlık bir tazminat planı önerdi.

Dünyanın en zengin kişisi olan Musk, 2018’de 56 milyar dolar değerindeki ödeme paketi hâlâ mahkemelerde tartışılırken bile şirkette daha fazla paya ihtiyaç duyduğunu sık sık dile getirmişti. Yeni önerilen plan ise 2018'deki tartışmalı planın yaklaşık 18 katı büyüklüğünde.

Habere göre, düzenleyici dosyada, Musk için geleneksel CEO tazminat paketlerinin “uygun olmadığı” belirtilerek, diğer teknoloji yöneticilerinden farklı bir plana ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

MAAŞ VEYA NAKİT İKRAMİYE VERİLMEYECEK

  • Önerilen plan, Musk’a Tesla hisselerinin %12’sine kadarını verecek. Bu, şirketin piyasa değerinin 8,6 trilyon dolara ulaşması halinde yaklaşık 1,03 trilyon dolar ediyor.
  • Bu hedef için Tesla’nın değerini önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 7,5 trilyon dolar artırması gerekiyor.
  • Paket tamamen gerçekleşirse, Musk’ın mevcut %13’lük oy gücü önemli ölçüde artacak ve yönetim ile halefiyet tartışmalarını daha da yoğunlaştıracak.
  • Ödül, piyasa değeri ve operasyonel kilometre taşlarına (örneğin robotaksilerin ve insansı robotların seri üretimi) bağlı dilimler halinde verilecek.
  • Musk’a maaş veya nakit ikramiye verilmeyecek; tüm tazminat performansa bağlanacak.

Tesla hisseleri, haberin ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %2 yükseldi.

