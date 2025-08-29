Tesla Model Y Performance tanıtıldı! İşte özellikleri, tasarımı ve Türkiye fiyatı

Elektrikli otomobil piyasasında rekabet giderek kızışırken Tesla, merakla beklenen yeni modeliyle sahneye çıktı. Uzun süredir gündemde olan Model Y Performance, resmen tanıtıldı. Tasarımda küçük değişiklikler yapılırken, performans tarafında sunulan güç ve hız değerleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...

TESLA MODEL Y PERFORMANCE TANITILDI

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, bir süredir gündemde olan yeni otomobili Model Y Performance'ı resmen tanıttı. Webtekno'da yer alan habere göre, bu otomobil, tasarımı ile standart Model Y'ye benzerlik gösteriyor olsa da teknik özellikleriyle önemli oranda ayrışıyor.

Tesla Model Y Performance, tasarım açısından orijinal Model Y'nin makyajlı bir versiyonu olarak nitelendirilebilir. Şirket, daha iyi aerodinamik için ön ve arka kısımda yeni bir tampon tasarımı tercih etti. Ayrıca bu otomobilde Performance versiyona özel bir spoiler bulunacak. Tabii arka kısımda Performance logosunu da göreceğiz. Ancak ön ve arka aydınlatma tasarımı ile gövdeye gömülü kapı kolları gibi hususlar, orijinal modelle aynı bırakıldı.

TESLA MODEL Y PERFORMANCE TASARIMI

Tesla Model Y Performance'ın iç tasarımı da orijinal versiyona benzerlik gösteriyor. Ancak burada da önemli değişiklikler var. Mesela bu versiyonda ön ve arka kısımda ısıtmalı ve elektronik spor koltuklara ev sahipliği yapacak. Birinci sınıf ses yalıtım malzemesi ile daha da sessizleşen kabin, akustik cam teknolojisi ile desteklenecek. Ayrıca Tesla Model Y Performance, 16 inç boyutlu ve daha yüksek çözünürlüklü merkezi bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapacak. Performance logosu, iç tasarımda da kendini göstermeye devam edecek.

TESLA MODEL Y PERFORMANCE ÖZELLİKLERİ

Bu elektrikli otomobilde toplam 460 HP güç üreten bir çift elektrik motoru bulunacak. Tesla Model Y Performance'ın 0-100 km/s hızlanma süresi sadece 3,5 saniye olacak. WLTP standartlarına göre 580 kilometre menzile sahip olacak otomobil, gelişmiş çok bağlantılı süspansiyon sistemi ile hem daha iyi yol tutuşu hem de daha konforlu yolculuklar sunacak.

TESLA MODEL Y PERFORMANCE TÜRKİYE FİYATI

Tesla Model Y Performance Türkiye fiyatı da açıklandı. Buna göre Tesla Model Y Performance dört çeker fiyatı 4.418.400 TL şeklinde.