Tesla sahiplerine müjde! Öyle bir özellik geldi ki yıllardır şikayet edilen sorun çözüldü

Elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri, uzun süre park halinde bırakıldıklarında bataryalarının fark edilmeden boşalmasıydı. Özellikle Tesla sahipleri bu problemden şikâyetçiydi. Şimdi ise Tesla, yıllardır Tesla sahiplerin yaşadığı can sıkıcı bu duruma sonunda yeni bir yazılım güncellemesi ile birlikte yeni bir özellik ekleyerek bir çözüm getirdi.

TESLA'LARA "DÜŞÜK GÜÇ MODU" ÖZELLİĞİ

Carscoops'ta yer alan habere göre yeni özellik “Düşük Güç Modu” (Low Power Mode) olarak adlandırılıyor. Bu özellik, aracın uzun süre hareketsiz bırakılması durumunda enerji tüketen sistemleri kapatmak üzere tasarlanmış durumda.

2025.32 yazılım güncellemesiyle sunulan Düşük Güç Modu, ana bilgi-eğlence ekranından Kontroller > Şarj menüsüne gidilerek etkinleştirilebiliyor. Açıldığında, sistem Tesla’nın en çok enerji harcayan bazı özelliklerini devre dışı bırakıyor.

Bunların en önemlisi Nöbetçi Modu (Sentry Mode). Bu özellik park halindeyken aracın zarar görmesi durumunda görüntü kaydı almak için faydalı olsa da, bataryayı hızla tükettiği biliniyor. Düşük Güç Modu etkinleştirildiğinde Nöbetçi Modu’nun yanı sıra planlı ön iklimlendirme, kamp modu, buz çözme işlevleri, koltuk ve direksiyon ısıtıcıları, Cybertruck’taki güç çıkışları gibi birtakım özellikler de kapanıyor.

Ancak eğer Düşük Güç Modu, araç şarj olurken açılırsa Nöbetçi Modu çalışmaya devam edecek. Aynı şekilde iklimlendirme ve kamp modu da Supercharging sırasında aktif kalacak.

DÜŞÜK GÜÇ MODU AÇIK OLSA DA UYGULAMADAN ERİŞİLEBİLECEK

Önemli bir nokta ise Düşük Güç Modu'nda araç hâlâ Tesla uygulaması üzerinden erişilebilir olacak ve otomatik batarya sıcaklık yönetimi devam edecek.

Tesla, bu modun batarya tüketimini ne kadar azaltacağını net olarak belirtmedi. Sonuç, hangi sistemlerin aktif bırakıldığına ve aracın hangi iklim koşullarında park edildiğine göre değişiklik gösterecek.