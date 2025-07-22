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Testisten 20 santimetrelik dev tümör çıkarıldı! Uzmanlar: "Hasta şikayetini gizlemiş, kitle karna ve organlara yayılmış"

Kahramanmaraş’ta 66 yaşındaki bir erkek hasta, idrar şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan muayene sonucunda testisinde 20 santimetrelik dev bir tümörle karşılaştı. Karın bölgesine kadar yayılan kitle, geç fark edildiği için tedavi sürecini zorlaştırdı. Yapılan başarılı ameliyatla tümör alınırken, uzmanlar benzer durumların yaşanmaması adına erkekleri uyardı.

Testisten 20 santimetrelik dev tümör çıkarıldı! Uzmanlar: "Hasta şikayetini gizlemiş, kitle karna ve organlara yayılmış"

Kahramanmaraş'ta yaşayan 66 yaşındaki bir hastanın testisinde 20 santimetre çapında tümör tespit edildi. Karın bölgesine kadar yayılan kitlenin geç fark edilmesi nedeniyle hastanın tedavi süreci zorlaştı. Üroloji ve Androloji Uzmanı Dr. Mustafa Yeter, benzer durumların önüne geçmek için erkeklerin tıpkı meme kanserinde olduğu gibi kendilerini düzenli olarak muayene etmeleri gerektiğini söyledi.

Testisten 20 santimetrelik dev tümör çıkarıldı! Uzmanlar: "Hasta şikayetini gizlemiş, kitle karna ve organlara yayılmış" 1

"HASTA ŞİKAYETİNİ GİZLEMİŞ, KİTLE KARNA YAYILMIŞTI"

Dr. Yeter, hastanın yaklaşık 6 aydır testisindeki kitleyi fark ettiğini ancak durumu gizlediğini belirterek, "Bize geldiğinde sadece idrar şikayeti vardı. Genel muayene yaptığımızda sol testiste yaklaşık 20 santimetreye ulaşan bir kitle fark ettik. Bu kitlenin karın boşluğuna ve diğer organlara yayılmış olduğu da yapılan tetkiklerde ortaya çıktı" dedi.

"KENDİNİZİ MUAYENE EDİN, ÇEKİNMEDEN HEKİME BAŞVURUN"

Hastanın daha önce farklı sağlık merkezlerine gittiğini ancak şikâyetini açıkça dile getirmediğini aktaran Dr. Yeter, "Erken dönemde yapılacak basit bir muayene bu süreci çok daha kolay hale getirebilirdi. Ne yazık ki, hastamız ancak hastalık yaygınlaştıktan sonra detaylı değerlendirmeye alınabildi" dedi.

Testisten 20 santimetrelik dev tümör çıkarıldı! Uzmanlar: "Hasta şikayetini gizlemiş, kitle karna ve organlara yayılmış" 2

PERİYODİK MUAYENE ÖNEMLİ

Erkeklerde testis tümörlerinin genellikle ağrısız kitle şeklinde ortaya çıktığını ve fark edilmesinin zor olmadığını vurgulayan Dr. Yeter, "Aynı meme kanserlerinde olduğu gibi erkekler de kendilerini periyodik olarak muayene etmeli. Şüpheli bir kitle fark edildiğinde, utanmadan ve ertelemeden mutlaka bir hekime başvurulmalı. Ayrıca klinisyen meslektaşlarımız da genel fizik muayeneyi atlamamalı. Birçok hastalık, sadece dikkatli bir muayene ile erkenden fark edilebilir. Bu sayede hem teşhis süreci hızlanır hem de tedavi daha kolay hale gelir" dedi.

Testisten 20 santimetrelik dev tümör çıkarıldı! Uzmanlar: "Hasta şikayetini gizlemiş, kitle karna ve organlara yayılmış" 3

Ameliyatla çıkarılan tümörün patolojik incelemeye gönderildiğini aktaran Dr. Yeter, sonucun ardından hastaya uygun onkolojik tedavinin başlanacağını sözlerine ekledi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri testis kanseri Ürolog Testis
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