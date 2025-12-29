Testler başladı: Telefonun içine adeta "powerbank" koyacak!

Silikon-karbon (Si/C) bataryalar, geleneksel lityum-iyon bataryalardan biraz farklılık gösteriyor. Silikon tabanlı bir anot, 10 kata kadar daha fazla lityum iyonu tutabiliyor. Bu da bataryanın genel tasarımının çok ince kalmasına izin verirken, kapasiteyi katbekat artırıyor.
Çinli üreticiler de 10.000 mAh'e varan kapasitelere sahip silikon-karbon (Si/C) bataryalarla donatılmış telefonlar piyasaya sürüyor. Güney Koreli üretici Samsung'un da benzer bir atak yaparak yüksek kapasiteli silikon-karbon bataryalara geçmesi bekleniyordu.
Şimdi ise Samsung SDI'nın çift hücreli 20.000 mAh'lik bir silikon-karbon batarya üzerinde testlerini sürdürdüğü iddia edildi.
X (Twitter) üzerinde @phonefuturist ve @SPYGO19726 kullanıcıları tarafından paylaşılan bilgilere göre; Samsung SDI görünüşe bakılırsa büyük bir çift hücreli silikon-karbon bataryayı test ediyor. Wccftech'te yer alan habere göre, birincil hücre 12.000 mAh kapasiteye ve 6,3 mm kalınlığa, ikincil hücre 8.000 mAh kapasiteye ve 4 mm kalınlığa sahip.
Some extra size detail about the dual stacked cell— S (@SPYGO19726) December 25, 2025
Cell 1 (Primary):
Capacity: 12,000mAh
Thickness: 6.3mm
Dimensions: 10cm × 6.8cm
Cell 2 (Secondary / Competitive Stack):
Capacity: 8,000mAh
Thickness: 4mm
Dimensions: 10cm × 6.8cm
The 8000 MaH swole up from 4mm to 7.2mm. https://t.co/xVRA4Th3Hk
Fakat 8.000 mAh'lik hücrenin son testlerde yaklaşık yüzde 80 oranında şiştiği bildiriliyor. Söylendiği kadarıyla da yakın vadede bir lansman büyük ölçüde söz konusu değil.
