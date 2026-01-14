Teşvikiye sakinleri tedirgin! Mesken tuttular: "Zombi gibi, trans haldeler"

Türkiye'nin önemli gündem başlıklarından biri uyuşturucu kullanımı. Buna karşı mücadele sürerken İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Teşvikiye'den tartışma yaratacak görüntüler geldi.

KAMYONUN ARKASINA GEÇİP KULLANIYORLAR

NTV'den Sinan Kunter'in haberine göre Teşvikiye Mahallesi uyuşturucu mekanına dönüştü. Sokakta neredeyse her gece uyuşturucu içildiği belirtilirken, bunun park halindeki bir kamyonun arkasında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Mahalle sakinleri ise durumdan şikayetçi. İddialara göre olay, bir su firmasının depo olarak kullandığı kamyonu sokağa park edip bir daha da yerinden oynatmamasıyla başladı. Durum birçok kez ekiplere bildirilirken, herhangi bir sonuç elde edilemediği belirtildi.

"DIŞARIDA ROBOT GİBİ ADAMLAR VAR"

Mahalle sakini Kemal Pekser yaptığı açıklamada mahalleyi 'Korku tüneline' benzetti. Evlerine giderken tedirginlik yaşadıklarını aktaran Pekser "Dışarıda robot gibi adamlar var. Ne yapacağı belli değil" dedi.

Belediyenin çözüm üretmesi gerektiğini aktaran Pekser, "Trafikten gelip bakıyorlar. Parkında sorun olmayınca gidiyorlar. Asayiş geliyor. Suç unsuru olan şeyi alıp gidiyor" diye konuştu.

"ZOMBİ GİBİ"

Başka bir Teşvikiye sakini Aykut Şen ise park halindeki kamyonu sote olarak kullanıp arkasında şüphelilerin kimyasal madde kullandıklarını dile getirdi. Şen, "Gerçekten trans halde, zombi gibi uyuşturucu madde etkisi altında ve benim apartmanımda oturuyor. Ben apartmanıma zor giriş yaptım. Bu süreç bir senedir devam ediyor. Çok büyük korku oluyor" dedi.

(Görüntüler NTV'den alınmıştır)