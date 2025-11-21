Tetikçi ile azmettiren arasında "aracı" olduğu iddia edilen genç kız gözaltına alındı

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y.'ye (35) ait araca H.K.T. (19) tarafından silahla ateş açıldı. Silahlı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriye ekiplerince olayın işlendiği sokakta suçüstü yakalandı.

AZMETTİREN İLE TETİKÇİ ARASINDA ARACI OLMUŞ

Yapılan incelemede aracın arka camı ile sol arka tamponuna mermi isabet ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan H.K.T., önceki gün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde 190 bin TL karşılığında bu işi yaptığını söylediği öğrenildi. H.K.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

19 YAŞINDAKİ S.N.S. ADLI GENÇ KIZI GÖZALTINA ALINDI

Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği iddia edilen şahıs ile tetikçi arasında aracı olduğu iddia edilen 19 yaşındaki S.N.S. adlı genç kızı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.N.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

