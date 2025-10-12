HABER

Tetikçi itiraf etti: Silahlı saldırıyı ona düzenletmişler! İki otobüs firması arasında şehirler arası kanlı husumet

Aksaray’da otobüs firması sahibine yönelik silahlı saldırının perde arkasından çarpıcı detaylar çıktı. İddiaya göre olay iki otobüs firması arasında yaşanan rekabetten kaynaklandı. Firmalardan birinin, Adana'dan tetikçi tutup rakip firma yetkilisine silahlı saldırı düzenlettiği öne sürüldü. Yakalanan şahsın tetikçi olduğu ortaya çıktı.

Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana gelen silahlı saldırının perde arkası aralanıyor. Tacin Mahallesi'ndeki terminalde 9 Ekim'de, otobüs firması sahibi K.Y. (40) işten çıkıp eve gitmek istediği sırada Yiğit D. (20) tarafından tabancayla vuruldu. 3 el ateş eden şahsın 1 mermisi K.Y.’nin bacağına isabet ederken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, K.Y. saldıran şahsı tanımadığını söyledi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yiğit D. ise polisin yaptığı araştırma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ: "TETİKÇİYİM, ADANA'DAN GELDİM"

Olayın ardından geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayın 4 kişi tarafından planlandığını ve bunlardan birinin de bir başka otobüs firma sahibi olduğunu belirledi. Yakalanan şüpheli itirafında tetikçi olduğunu ve Adana ilinden geldiğini ifade etmesi üzerine elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen asayiş ekipleri diğer şüphelilerin de yakalanması için düğmeye bastı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda Vera Sezen A. (23), Faruk A. (30) ve İ.Y. isimli şahsı da gözaltına aldı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edilirken, Vera Sezen A., Faruk A. ve Yiğit D. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili polisin inceleme ve savcılığın soruşturması sürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

