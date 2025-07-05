Texas’ta meydana gelen sellerde 24 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin güney eyaleti Texas’ta önceki gece aniden başlayan şiddetli yağışlar, Kerr County bölgesinde Guadalupe Nehri’nin taşmasına neden olarak ani sel baskınlarına yol açtı. Texas eyaletinin orta merkezinde yer alan Kerr County bölgesinde meydana gelen seller nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kerr County Şerifi Larry Leitha, “Şu anda hala tespit edemediğimiz birkaç kişi var, çalışmalarımız sürüyor. Bu, muhtemelen birkaç gün devam edecek bir süreç olacak” dedi. Leitha, bölgede sel uyarısı süresinin uzatıldığını ifade ederek, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Hill County bölgesinde kamp yaparken sele kapılan 20 çocuğun durumunun bilinmediğini bildirerek, “Bu, onların kaybolduğu anlamına gelmiyor; belki ağaçların üzerindeler ya da sadece ulaşım alanı dışındalar” ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarına 14 helikopter, 12 dron ve çeşitli acil müdahale ekiplerinden 500 kişinin katıldığı bildirilirken, eyalet yetkilileri 237 kişinin kurtarıldığını duyurdu.