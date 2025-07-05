HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Texas’ta meydana gelen sellerde 24 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Texas eyaletinde farklı bölgelerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Texas’ta meydana gelen sellerde 24 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin güney eyaleti Texas’ta önceki gece aniden başlayan şiddetli yağışlar, Kerr County bölgesinde Guadalupe Nehri’nin taşmasına neden olarak ani sel baskınlarına yol açtı. Texas eyaletinin orta merkezinde yer alan Kerr County bölgesinde meydana gelen seller nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kerr County Şerifi Larry Leitha, “Şu anda hala tespit edemediğimiz birkaç kişi var, çalışmalarımız sürüyor. Bu, muhtemelen birkaç gün devam edecek bir süreç olacak” dedi. Leitha, bölgede sel uyarısı süresinin uzatıldığını ifade ederek, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Hill County bölgesinde kamp yaparken sele kapılan 20 çocuğun durumunun bilinmediğini bildirerek, “Bu, onların kaybolduğu anlamına gelmiyor; belki ağaçların üzerindeler ya da sadece ulaşım alanı dışındalar” ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarına 14 helikopter, 12 dron ve çeşitli acil müdahale ekiplerinden 500 kişinin katıldığı bildirilirken, eyalet yetkilileri 237 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan'da çöken binada ölü sayısı 16'ya çıktıPakistan'da çöken binada ölü sayısı 16'ya çıktı
Kayalıklar arasında erkek cesedi bulunduKayalıklar arasında erkek cesedi bulundu

Anahtar Kelimeler:
sel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi çekecekler için tek tek hesapladı '900 bin TL fark var'

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı '900 bin TL fark var'

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un ne halde olduğu ortada, her yerden çok ciddi pis kokular geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un ne halde olduğu ortada, her yerden çok ciddi pis kokular geliyor

'Emekli maaşı' diyorlar ama 2 tane 5'i bir yerde yaptı

'Emekli maaşı' diyorlar ama 2 tane 5'i bir yerde yaptı

SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun!

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.