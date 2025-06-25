The underlying provider failed on open nedir, ne demek? The underlying provider failed on open hatası ve çözümü

Mobil cihazlara indirilebilen uygulamalar ya da internet siteleri kullanımları sırasında bazı hatalar ile karşılaşılabilir. Bu hatalar bazen internetin zayıf olması ya da bağlantı kopması gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelebilirken bazen indirilen ve kullanılmakta olan uygulamanın güncelliği ya da uygulamadaki teknik problemler nedeniyle yaşanabilmektedir.

The underlying provider failed on open nedir, ne demektir?

Uygulamalara ya da internet sitesi erişimlerine engel olan bazı hatalar vardır. Bunlardan biri de "The underlying provider failed on open" uyarısı ile kendini gösteren hatadır. Bu uyarı görüldüğü zaman bir uygulamanın ya da programın veri tabanına ulaşılmaya, bağlanılmaya çalışırken bağlantı sorunu yaşandığı anlaşabilir.

Eğer mobil cihazda ya da masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda The underlying provider failed on open mesajını içeren hata görüldüyse bunun çeşitli nedenleri olabilir. Öncelikli olarak sorunun neden yaşandığı tespit edilmelidir. Görüntülenen bu mesaj ile birlikte yaşanan sorunun nedenlerinden bazıları şunlar olabilir:

Veri tabanı sunucusu çalışmıyor olabilir.

Sunucu kapalı olabilir.

Programın veri tabanına bağlanabilmek için gerekli olan izinler verilmemiş olabilir.

Programın veri tabanına ait şifre, kullanıcı adı ya da adres gibi giriş bilgileri yanlış girişmiş olabilir.

Cihazda ya da sunucuda yer alan güvenlik duvarı veri tabanı bağlanmasına engel olabilir.

The underlying provider failed on open hatası ve çözümü nedir?

Ulaşılmak ve bağlanmak istenen veri tabanına ulaşılamıyor ve The underlying provider failed on open hatası görüntüleniyorsa öncelikle sorunun kaynağı tespit edilmelidir. Ardından sorunun nedenine uygun çözüm seçeneği uygulanarak sorun giderilebilir.

Sorunu çözebilmek için bağlantı bilgileri kontrol edilmeli, veri tabanı sunucusunun açık olduğundan emin olunmalıdır. İnternet bağlantısının varlığı ve gücü de kontrol edilmelidir. Veri tabanı hataları genel olarak veri tabanında bir bilgi olmadığı ya da çok fazla bilgi yüklendiği zaman ortaya çıkabilen hatalardır. Verilen hatanın hangi nedene bağlı olarak görüntülendiği doğru bir şekilde tespit edildikten sonra o hataya uygun çözüm uygulanmalıdır.