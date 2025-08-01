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THY Halep uçuşlarını yeniden başlattı

Türk Hava Yolları, 2012 yılı Nisan ayında ara verdiği Halep uçuşlarını yeniden başlattı. 2025 yılı Ocak ayında başlayan Şam seferlerinin ardından Halep uçuşlarının eklenmesiyle, Türk Hava Yolları’nın Suriye’deki destinasyon sayısı ikiye yükseldi.

THY Halep uçuşlarını yeniden başlattı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Halep seferleri İstanbul Havalimanı ile Halep Uluslararası Havalimanı arasında çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Uçuşlar, 19 Ağustos itibarıyla haftada 5 sefer, 1 Eylül sonrası ise günlük olarak icra edilecektir.

Bu yeni hat ile birlikte Türk Hava Yolları, bölgedeki ulaşım ağını güçlendirerek misafirlerine daha fazla seyahat seçeneği sunuyor.

Halep uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Satış Başkanı (2. Bölge) Mahmut Yayla, “Halep, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin önemli şehirlerinden biridir. Bu hattın yeniden açılmasıyla, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesini hedefliyoruz. Türk Hava Yolları olarak, misafirlerimize daha fazla Seyahat seçeneği sunarken, bölgesel bağlantılarımızı da artırıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ise “Sizleri Halep’te karşılamaktan büyük gurur ve kıvanç duyuyorum. Halep, Suriye’nin Türkiye’ye ve dünyaya açılan kapısıdır. Türk Hava Yolları’nın uçuşlarının hem Suriye hem de Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Suriye Sivil Havacılık Halkla İlişkiler Müdürü Alaa Alsalal, “Halep’in tarihi semalarında sizleri görmek memnuniyet verici. Bu aynı zamanda iki ülke arasında inşa edilen yeni bir köprünün nişanesidir. Halep eski çarşısı, pazarları, kalesi ve tarihi sokaklarıyla sizleri karşılamaktan memnuniyet duyuyor. Halep’te sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizlere duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum. Türk Hava Yolları’na daha çok başarı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, 25 Temmuz tarihi itibarıyla yapılan bilet alımlarıyla, İstanbul-Halep-İstanbul hattında 299 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesinde geçerli olup, satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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thy Halep
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