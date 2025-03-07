THY Şubat ayında 6 milyon yolcu taşıdı!

Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP), THY'nin Şubat 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımlandı. Verilere göre, Şubat 2024 döneminde 6,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 1,9 azalarak 6 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Şubat 2024 döneminde 2,39 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 2,1 artarak 2,44 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Şubat 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,6 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 85,4 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Şubat 2024 döneminde 18,4 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 0,5 artarak 18,5 milyar oldu. Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2025 döneminde 2024 yılına göre %0,5 azalarak 148,5 bin ton olarak kayıtlara yansıdı.

2025 YILININ İLK İKİ AYINDA 12,7 MİLYON YOLCU

Havayolu şirketinin 2025 yılı Ocak ve Şubat aylarını kapsayan sonuçlarına göre ise, Ocak - Şubat 2024 döneminde 12,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 3,2 artarak 12,7 milyon oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Şubat 2024 döneminde 5 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 5,6 artarak 5,2 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Ocak - Şubat 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 1,4 puan artarak yüzde 82,2 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,9 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,4 olarak kayıtlara yansıdı. 2025 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 477’e yükseldi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır