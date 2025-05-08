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THY uçuş iptal etti! Bugün ve yarın sefer yapılmayacak: Yolculuğa saldırı engeli...

Türk Hava Yolları (THY), Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün ve yarın İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY uçuş iptal etti! Bugün ve yarın sefer yapılmayacak: Yolculuğa saldırı engeli...
Çiğdem Sevinç

THY'den yapılan açıklamada, "Asya'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 8 Mayıs Perşembe ve 9 Mayıs Cuma tarihli İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

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İŞTE İPTAL OLAN O SEFERLER:

Açıklamada, TK 714 sefer sayılı İstanbul-Lahor, TK 715 sefer sayılı Lahor-İstanbul seferleri ile TK 710 İstanbul-İslamabad, TK 711 İslamabad-İstanbul, TK 750 İstanbul-İslamabad ve TK 751 İslamabad-İstanbul seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

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THY yolcuları, seyahat planlarını güncellemek için şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından işlemlerini gerçekleştirebiliyor.,

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
iptal thy uçuş
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