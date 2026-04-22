THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Şeker, Tokyo'da yatırımcılarla buluştu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 20-22 Nisan tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da THY adına bir dizi yatırımcı görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Japonya’nın Tokyo şehrinde yatırımcılarla bir araya geldi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker, yapılan görüşmelerde 150’den fazla Japon öz sermaye yatırımcısı ve finansal kuruluş ile bir araya geldi.

"HER BİR ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZIN ÖZVERİSİ, BAŞARILARIMIZIN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR"

Japonya'da gerçekleşen görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şeker, "Havacılıkta küresel rekabet her geçen gün artarken, sektörümüzü ve markamızı ileriye taşıyacak güçlü iş birliklerine daha fazla önem veriyoruz. Bu doğrultuda, gökyüzündeki öncü konumumuzu pekiştirmek ve stratejik hedeflerimize ilerlemek adına 20-22 Nisan tarihlerinde Tokyo’da verimli bir dizi yatırımcı görüşmesi gerçekleştirdik.

Finans yönetimimizden arkadaşlarımızın katılımıyla, BNP Paribas, Development Bank of Japan ve SMBC’nin yanı sıra; SMFL, ORIX Corporation ve JP Lease aracılığıyla 150’den fazla Japon özsermaye yatırımcısı ve finansal kuruluş ile bir araya geldik. Bu temaslarda Ortaklığımızın finansal gücünü, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu ve gelecek projeksiyonlarımızı paylaştık.

SON 20 YILDA YAKLAŞIK 9 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Türk Hava Yolları olarak katma değer üretmeye ve başarı hikayelerimizi küresel ölçekte sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olan ve Ortaklığımız için stratejik öneme sahip Japonya’da, son 20 yılda yaklaşık 9 milyar dolar kaynak sağlayarak 100’den fazla uçağımızı finanse ettik. Yatırımcıların gösterdiği ilgi ve güven, küresel marka değerimizin sağlam temellere dayandığını bir kez daha teyit etti. Bu organizasyon kapsamında Tokyo ofisimizi ziyaret ederek 10 yılın üzerinde görev yapan 4 çalışma arkadaşımıza kıdem rozetlerini takdim ettik. Her bir çalışma arkadaşımızın özverisi, başarılarımızın en büyük gücüdür" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

