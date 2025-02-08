Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Özgür Özel'e Filistin tepkisi!

Bolat, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin’in meşru haklarını savunmaya kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

"FİLİSTİN MESELESİNE CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK HASSAS"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyanın her bir noktasındaki mazlumların sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider olduğuna işaret eden Bolat, "Filistin meselesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği, destek verdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir." dedi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü zulmü, işgali ve soykırım girişimleri karşısında en büyük tepkiyi gösterdiğini ve siyasal liderlik sergilediğini söylerek şu sözleri de ekledi:

"Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin duruşunun en net örneklerinden biri de uluslararası alanda İsrail'le ticareti durduran yegane ülke olmamızdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir."

Kaynak:AABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır