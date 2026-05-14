Ticaret Bakanlığı; "Yarışma ödülünün gümrükte imha edildiği iddiaları gerçek dışı"

Ticaret Bakanlığı, uluslararası bir fotoğraf yarışmasında Mehmet Emin Çoruş tarafından kazanılan ödülün ‘gümrükte imha edildiği’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ödülün sahibine teslim edileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda ve bazı sanal medya hesaplarında, uluslararası bir fotoğraf yarışmasında Tokat’ta yaşayan Mehmet Emin Çoruş tarafından kazanılan ödülün ‘gümrükte imha edildiği’ yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

BAKANLIK O İDDİALARI YALANLADI

Açıklamada, “Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığımız birimlerince yapılan incelemede; söz konusu gönderinin ilgili hızlı kargo firması tarafından geçici depolama alanında muhafaza edildiği, herhangi bir imha işleminin kesinlikle söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Süreç içerisinde gerekli gümrük işlemlerinin tamamlanmasına müteakip eşya serbest dolaşıma alınmış olup, ilgili dağıtım firmasıyla Ticaret Bakanlığımızca yapılan görüşmeler neticesinde ödülün teslim süreci hızlandırılmıştır.

"ÖDÜLÜ SANATÇIMIZA TESLİM EDİLECEK"

Sanatçımız Sayın Mehmet Emin Çoruş’a ait ödül halen dağıtım sürecinde olup, yarın itibarıyla kendisine teslim edilmesi sağlanacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; ‘ödülün imha edildiği’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Sanatın ve sanatçının emeğinin korunması, uluslararası başarıların desteklenmesi ve ülkemizi temsil eden kıymetli isimlerin yanında olunması bizler için büyük önem taşımaktadır.

"GEREKLİ HASSASİYET TİTİZLİKLE GÖSTERİLMEKTEDİR"

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamaması ve süreçlerin sağlıklı şekilde tamamlanması adına gerekli hassasiyet titizlikle gösterilmektedir” denildi

14 Mayıs 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

