Ticaret Borsası'ndan aşure günü etkinliği

Malatya Ticaret Borsası, Muharrem ayı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde aşure etkinliği düzenledi. Geniş katılımla gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu ön plana çıktı.

Etkinliğe Malatya Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, borsa üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BİRLİK, BERABERLİK VE ŞÜKRETMENİN ADI"

Programda konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Aşure Günü'nün İslam tarihi açısından büyük anlam taşıdığına dikkat çekerek, "Birlik, beraberlik ve şükretmenin adı olan Aşure Günü, aynı zamanda Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinin hüznünü taşımaktadır" dedi.

"İYİLİĞİN SEMBOLÜDÜR"

Muharrem ayının, inanç ve kültür dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Özcan, "Aşure, bu toprakların ortak vicdanında yoğrulan hatıraların ve paylaştıkça çoğalan iyiliğin sembolüdür. Farklılıkları bir araya getirerek anlam inşa eden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Ortadoğu'da kan ve gözyaşının hakim olduğunu görüyoruz. Bu nedenle birlik ve beraberliğimiz daha da önem kazanıyor. Bu günlerin, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da konuşmasında, Muharrem ayının bir hüzün ayı olduğunu belirterek, "Kerbela, Hz. Hüseyin'in zalime karşı dik duruşunun tarih sayfalarına yazıldığı bir hadisedir. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Malatya Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz de birliktelik vurgusu yaparak, "İsmi Ali olan bir kardeşiniz olarak aranızda bulunmaktan mutluyum. Bu güzel birliktelik ortamı hepimizi gururlandırıyor" diye konuştu.

Etkinlik, yapılan duaların ardından aşure ikramıyla sona erdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır