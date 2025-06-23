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Ticari araç ile çarpışan otomobil yan yattı: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ticari araç ile çarpışan otomobil yan yattı: 3 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Çiftlik Mahallesi kavşağında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Aydın istikametine doğru seyir halinde olan S.İ. (44) idaresindeki 35 KB 2855 plakalı ticari araç, Aydın istikametinden gelerek Çiftlik Mahallesi'ne doğru dönüş yapmak isteyen A.B. (66) yönetimindeki 09 AK 963 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki 3 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobilde sıkışan sürücü A.B. ile yolcu konumunda bulunan M.B. ve A.B.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan ve yan yoldan akışı sağlanan trafik, araçların çekici marifeti ile yoldan kaldırılması ile normale döndü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın ticari araç
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