Ticari taksinin çarptığı genç kız hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

Gaziantep’te yolun karşı tarafına geçmek isteyen 21 yaşındaki genç kız, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Nisan günü akşam saatlerinde Binevler Mahallesi Üniversite Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Meryem Şahan’a hareket halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksi çarptı. Olay sonrası metrelerce savrularak yere düşen Meryem Şahan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedildi.

KAZA ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Genç kızın ölümüne neden olan feci kaza anları ise arkadaki başka bir aracın ön cam kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen ticari taksinin seyir halindeyken aniden yola çıkan Meryem Şahan’a çarpma ve sonrasında genç kızın metrelerce savularak yere düşme anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır