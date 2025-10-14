HABER

TİKA'dan Namibya'da kuraklıkla mücadeleye destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'da kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla geliştirdiği "Gobabis Kuraklıkla Mücadele Projesi’ni hayata geçirdi.

TİKA tarafından yapılan açıklamaya göre, Gobabis Kuraklıkla Mücadele Projesi kapsamında Namibya'nın en kurak bölgelerinden Omaheke’de 11 hektarlık alan tarıma elverişli hale getirildi.

Gobabis Belediyesine bağlı Kruger Kampı’nda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, Kentsel ve Kırsal Kalkınma Bakan Danışmanı Dr. Boniface Mutumba, Gobabis Belediye Başkanı Melba Tjozongoro, yerel çiftçiler ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Oruçkaptan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iklim krizinin olumsuz etkileriyle mücadelede Namibya’yı desteklediğini ifade etti.

Oruçkaptan, Namibya'ya acil gıda yardımıyla başlayan desteğin TİKA’nın sürdürülebilir projeleriyle devam edeceğini vurguladı.

Proje kapsamında, bölgede yonca ve sebze üretimi için modern sulama sistemleri kuruldu.

Kruger Kampı’nda bulunan atıl su kuyusu yenilenerek güneş enerjisi sistemiyle entegre edilip hem hayvan yemi üretimine hem de çevredeki okullara gıda desteğine katkı sağlanması hedeflendi.

Ayrıca Lady Pohamba Kadın Doğum Bekleme Evi ile Orusuvo Yaşlı Bakımevi'nde sebze bahçeleri oluşturuldu. Her iki bahçede de güneş enerjisine dayalı damla sulama sistemi kurularak sürdürülebilirliğin artırılması amaçlandı.

